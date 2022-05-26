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Американская компания Marine Advanced Robotics представила надводный беспилотный аппарат Wave Adaptive Modular Vessel (WAM-V) – напоминающий паука модульный катамаран без жестких соединений между корпусами, что значительно повышает стабильность судна. Об этом сообщает итальянский портал Futuro Prossimo. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В конструкции WAM-V используются оригинальные пружины, амортизаторы и шаровые шарниры для гашения волн, что позволяет судну быть более стабильным по тангажу и крену. Таким образом, пассажирский (или грузовой) отсек также может двигаться очень высоко по воде, приспосабливаясь к любым волнам, в том числе – в сложных морских условиях, в которых многим другим кораблям плавать было бы затруднительно.

Гондолы корабля оснащены двигателями, способными разогнать его до 55 километров в час (30 узлов). В зависимости от выполняемых задач, WAM-V может оснащаться как двигателями внутреннего сгорания и баками с дизельным топливом, так и электродвигателями с аккумуляторными батареями.

Беспилотный вариант судна WAM-V, как заявлено, предназначен для задач, связанных с картографированием океана. Но примечательно, что эта модель также заявлена для неких неназванных «оборонных проектов». По данным компании-производителя, WAM-V также подходит для поисково-спасательных и вспомогательных операций военных кораблей.

Потенциальная многозадачность корабля весьма широка, что вытекает из его конструктивного решения: WAM-V имеет полностью модульный, съемный и реконфигурируемый корпус. Это означает, что операторы могут быстро заменить силовую установку, изменить нагрузку или установить новые комплекты датчиков и специального оборудования. «Ноги»-опоры и основная кабина WAM-V могут быть разобраны для транспортировки и помещены в стандартный контейнер.

С точки зрения управления WAM-V также очень универсален: он может быть пилотируемым или полностью автономным, со специальным программным обеспечением для разных вариантов использования. В случае его использования для картографирования акваторий корабль управляется алгоритмами машинного обучения и в режиме поиска передает управление человеку.

«Корабли-пауки» от Marine Advanced Robotics представлены в трех формах и типоразмерах: WAM-V 8 SV, WAM-V 16 SV и WAM-22 SV. Каждый из них имеет свой уникальный набор качеств, преимуществ и способов использования.

Самый легкий вариант – роботизированный корабль длиной 2,4 м – может выполнять задачи в крошечных пространствах, для обеспечения беспрепятственного движения ему требуется всего 15 см водной глубины. Судно настолько компактно, что его можно загрузить в кузов стандартного пикапа или зарегистрировать в качестве багажа на рейсе внутренних авиалиний.

Второй вариант идеально подходит для береговых и прибрежных условий и может быть развернут из трейлера, повторно собран берегу и спущен на воду или снят с палубы небольшого транспортировочного судна.

Третья и самая крупная версия способна обеспечить многодневную автономность на портативной и стабильной платформе. Такое судно предназначено для различных применений в прибрежной зоне или в открытом океане.

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