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Страны ЕС начинают свое первое сотрудничество с Японией в сфере цифровых технологий. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, в ходе пресс-конференции, как пишет РИА Новости.

Партнерство такого рода станет для Евросоюза первым. Со слов фон дер Ляйен, при проведении саммита участники провели переговоры относительно сотрудничества друг с другом. Такое партнерство будет выгодным как для граждан всех стран, так и для их экономики.

28-й саммит Японии и Евросоюза прошел 12 мая, в четверг, в столице Японии. На встрече присутствовали Фумио Кисида, премьер Японии, Шарль Мишель, глава Евросовета и Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомисии.

Ранее Еврокомиссия представила новый проект, который предполагает ускоренный энергетический переход стран Европы. В документе говорится о планах Евросоюза уйти от зависимости от топлива, поставляемого из России, к 2030 году.

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