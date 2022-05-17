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Место бывшего автокомбината на Рогожском Валу в Москве, где располагался Музей ретро-автомобилей, может занять элитный жилой комплекс бизнесмена Года Нисанова.

Предприниматель Роман Агабабаев выкупил здание бывшего автомобильного комбината. Он действует в интересах своих бизнес-партнеров Года Нисанова и Зараха Илиева, владеющих ГК «Киевская площадь», сообщают «Ведомости».

Так, на территории может развернуться строительство элитного ЖК от девелопера «Самолет». Его акции ранее приобрела «Киевская площадь».

Изначально на месте автокомбината планировали возвести еще один фудмолл «Депо». Однако глава ритейл-департамента CBRE в России Марина Малахатько заявила, что наиболее востребован на Рогожском Валу жилой комплекс премиум-класса.

На сегодняшний день ЖК на этой территории отсутствуют. Несмотря на это, намерения Нисанова войти в этот бизнес прослеживаются все отчетливее.

Он также пытается выйти на рынок Санкт-Петербурга. Для этого Нисанов использует свои связи с уроженцем Баку – губернатором Александром Бегловым и главой местной азербайджанской диаспоры Вагифом Мамишевым.

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