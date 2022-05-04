Австралийская компания UnGoverned представила на рынок свою новинку – гусеничный электрический скейтборд Vendetta. Об этом сообщает интернет-издание Electrek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Электрические скейтборды уже достаточно давно набрали популярность, появились и их варианты со свойствами «внедорожности». В то же время передвижение с использованием гусениц чаще встречается на более крупных транспортных средствах. Разработанная Дэном Болдуином конструкция Vendetta совместила эти подходы. Она имеет пару гусениц с электрическим приводом вместо типичных колес для скейтборда.

Австралийская компания UnGoverned презентовала прототип Vendetta в конце прошлого года, а теперь запустила их производство. Гусеничный электро-скейтборд Vendetta имеет шарнирную центральную линию с подвеской для горного велосипеда, которая помогает ему взбираться вверх и преодолевать неровную местность, удерживая обе гусеницы прижатыми к земле.

Увеличенная площадь движущейся основы дает Vendetta важные преимущества: компания-производитель утверждает, что показатели сцепления с поверхностью у него в четыре раза больше, чем у типичного внедорожного байка. Ручной контроллер используется для беспроводного управления ускорением и торможением, как свойственно обычному электрическому скейтборду.

Vendetta способна развивать максимальную скорость в 50 км/ч и может преодолевать самые разные ландшафты, начиная от утоптанных природных троп и заканчивая мокрым пляжным песком. В передней части скейтборда также есть сменные крепления – для лыж в случае катания по снегу или для коньковых лезвий на случай езды по льду.

Компания заявляет, что при работе на половине максимальной скорости запас хода электро-скейтборда составляет 40 минут без подзарядки. Впрочем, транспортное средство опционально поставляется с дополнительной батареей, которую можно использовать в качестве сменной, чтобы продлить поездку. В случае с этим типом транспортного средства указывать запас хода в километрах не имеет смысла, потому что он слишком зависит от условий местности, в которых придется ехать.

Vendetta весит 19,5 кг, что может показаться тяжелым, но это малость по сравнению с предыдущей конструкцией «облегченного сноуборда» (с двигателем внутреннего сгорания), которая весила 45 кг.

Но есть серьезный нюанс: цена в 9 895 австралийских долларов (примерно 6 980 долларов США). Скейтборд Vendetta определенно не из дешевых, даже по сравнению с самыми дорогими традиционными электрическими скейтбордами. Такова плата за способность этого транспортного средства служить реальным «внедорожником».