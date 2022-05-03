Виктор Баранец, военный обозреватель, рассказал, что российские военнослужащие движутся к поставленной цели и шаг за шагом проводят демилитаризацию Украины. Об этом пишет портал ПолитРоссия.

Всего за два прошедших дня российские ВС уничтожили 36 украинских военных объектов. Со слов эксперта, это указывает на то, что спецоперация проходит успешно.

И если на одних территориях успехи российской армии являются более заметными, то на других они не выделяются из-за серьезного отпора противника.

Обозреватель считает, что российским военным необходимо сразу же сжигать военную технику, которая поступает на Украину с западных стран.

Ранее Баранец прокомментировал слова украинского президента о желании отказаться от безъядерного статуса страны. Эксперт считает, что такое заявление носит спекулятивный характер.