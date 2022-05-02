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Резкий подъём заболеваемости ковидом в России возможен. Однако только при условии, что появится новый штамм коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В интервью ТАСС он отметил, что опасаться резкого повышения заболеваемости при текущей версии “омикрон”-штамма не следует. При этом Тимаков согласился со своими коллегами, что незначительный рост заражений может наступить после майских праздников. По мнению специалистов, в это время люди чаще контактируют друг с другом и находятся в общественных местах, что увеличивает риск инфицирования коронавирусом.

Тимаков добавил, что пока предпосылок к появлению нового штамма коронавируса нет. Тем не менее в лёгкой форме “омикроном” можно переболеть несколько раз за короткий промежуток времени, уточнил специалист.

Инфекционист также подчеркнул, что система здравоохранения в России в целом уже приспособилась к коронавирусу, выработала методы лечения и профилактики осложнений, поэтому, вероятнее всего, не испытает особой нагрузки во время сезонного подъёма заболеваемости.

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