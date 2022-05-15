Неожиданный недостаток мороженого назвал эксперт по питанию Даниэль Перес Видаль. Как пишет Daily Express, специалист не рекомендовал употреблять этот продукт перед сном, поскольку это может затруднить засыпание.

Эксперт объяснил это тем, что порция мороженного содержит большое количество сахара. Сахар вырабатывает гормон инсулин, который является мощным стимулятором вроде кофеина. Таким образом, чем выше уровень инсулина, тем человеку может быть сложнее заснуть. Что в свою очередь влияет на качество сна и состояние при пробуждении.

Также Перес Видаль заявил, что на ночь лучше не употреблять сыр, выпечку и острую пищу. Всё это может сделать сон беспокойным, а пробуждение тяжёлым. Если перед сном всё же хочется что-то съесть, то можно отдать предпочтение банану – он содержит калий и магний, которые расслабляют тело и приводят к выработке гормона мелатонина, способствующему засыпанию.