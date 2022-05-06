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Научные работники из Китая разработали особый алгоритм, который дает возможность управлять передвижением беспилотников в затрудненных условиях. О результатах проведенного исследования написали в издании Science Robotics.

Ученые китайского университета рассказали, что современные беспилотные летательные аппараты не умеют перемещаться в автономном режиме при наличии преград. Для решения этой проблемы они создали специальный алгоритм, с помощью которого можно быстро сделать анализ информации, поступающей с датчиков дронов, и создавать для них нужную траекторию.

В ходе исследования инженеры из Китая разработали компактные беспилотники, которые оснастили сенсорами высоты и глубины. Нейросеть научили быстро собирать данные и мгновенно выбирать траекторию для каждого отдельно взятого дрона. В результате ученые продемонстрировали, как десять дронов успешно пролетают через густой лес и обходят ветки деревьев и другие препятствия.

Один из специалистов рассказал, что вдохновением для такой работы стали птицы, которые умеют пролетать плавно стаей сквозь густые леса.

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