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Вооружённые силы Соединённых Штатов столкнулись с врагом, которого не так-то просто одолеть. Эпидемия ожирения среди американцев снижает боеготовность армии США. Соответствующее исследование опубликовали учёные из Университета Кентукки – пишет издание Daily Express.

По данным исследователей, распространение среди жителей США проблемы с лишним весом сказывается на обороноспособности страны. Полных людей не призывают в армию, да и сами они туда не идут, а кандидатов на повторный призыв становится всё меньше. Другими словами, число годных к военной службе граждан в США со временем сокращается. Ещё одна насущная проблема – изменение демографической ситуации. Рождаемость в США, как и в любой другой экономически развитой стране, остаётся на невысоком уровне.

Связь между здоровьем населения и обороноспособностью в США начали изучать ещё в 40-е года прошлого столетия. Примечательно, что тогда одной из главных проблем для американской армии называли недоедание.

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