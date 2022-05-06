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Датские ученые провели исследование и выявили прямую взаимосвязь между недосыпанием и лишним весом. По результатам проведенной работы, недостаточное количество часов сна приводят к неэффективным попыткам похудеть при ожирении.

В исследовании приняли участие 195 взрослых людей с диагнозом ожирение в возрасте от 18 до 65 лет. Эти люди находились на протяжении 8 недель на низкокалорийной диете, то есть потребляли пищу с калорийностью не более 800 ккал в день.

У участников исследования измеряли и качество сна, для чего применяли технические приборы и опросники для определения индекса качества сна.

Всех испытуемых разделили на группы. Одним делали уколы с плацебо, другим вводили препарат для похудения, а третьим давали препарат и предлагали им заниматься спортом.

После низкокалорийной диеты в течение восьми недель продолжительность и качество сна стали лучше у всех участников эксперимента.

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