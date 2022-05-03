Виталий Баштанник является бывшим боевиком батальона «Айдар» (запрещенная в России организация). Сейчас он задержан и дает показания российским правоохранительным органам.

Мужчина рассказал о враче, который служил в неонацистском батальоне. В 2014 году доктор в период проведения карательной операции в ЛНР собственноручно убивал своих же раненых бойцов. Об этом пишет РИА Новости.

Бывший «айдаровец» рассказал, что это происходило в городе Счастье, в ЛНР, летом 2014 года. Один из бойцов «Айдара» получил ранение в грудь. В батальоне был доктор с позывным «Док», ему было около 32 лет. Этот доктор подошел к раненому, осмотрел его и тут же застрелил из своего пистолета.

Ранее Денис Сероус, который также является бывшим бойцом батальона «Айдар», рассказал, как его однополчанина зарезали во время употребления спиртных напитков. Боец вспоминает, что двое сослуживцев пошли пить пиво, но в часть потом вернулся только один. Когда его спросили о товарище, тот просто ответил, что перерезал ему ножом горло.