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Бизнесмен, основатель компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс оценил возможность появления “худшего” штамма коронавируса. В беседе с Financial Times он отметил, что есть вероятность, что человечество пока ещё не столкнулось с более заразным и смертельным штаммом инфекции.

Впрочем, по мнению Гейтса, вероятность того, что людей ждёт встреча с более смертельной версией коронавируса незначительна – всего 5%. Но с другой стороны она не равна нулю, отметил Гейтс, поэтому мировому сообществу стоит наращивать усилия по предупреждению распространения коронавируса, отметил бизнесмен.

Гейтс также заявил, что проблемами, которые могут привести к появлению новых пандемий, должна заниматься отдельная организация. Она могла бы состоять из учёных, медицинских специалистов и разработчиков новых технологий.

Билл Гейтс известен тем, что за несколько лет до пандемии коронавирусной инфекции заявлял, что человечество не готово к встрече с какой-либо эпидемией.

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