Американский президент Джо Байден снова оговорился. Он заявил, что Штаты поставляли ракетные противотанковые комплексы Javelin в Россию. На самом же деле поставки шли, конечно, на Украину.

Байден обратился к работникам военного предприятия в Алабаме, где изготавливаются указанные комплексы и рассказал, что перед нападением России Соединенные Штаты удостоверились, чтобы у России были в наличии комплексы Javelin и прочее вооружение, необходимое для укрепления обороны.

Американский лидер добавил, что сотрудники военного завода дают возможность защищаться украинцам. С его слов, Штаты не должны рисковать вступлением в третью мировую войну, отправляя своих бойцов в сражение с российскими ВС.

Известно, что ранее лидер Соединенных Штатов обратился в Конгресс с заявлением о выделении 33 миллиардов долларов, которые должны быть направлены на оказание военной помощи Украине.