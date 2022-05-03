Народный артист СССР Олег Басилашвили одобрил идею российского социолога Максима Шугалея внести в Госдуму РФ законопроект «О городах побратимах ЛНР и ДНР». Он отметил, что это будет способствовать решению многих гуманитарных вопросов.

«Я полагаю, что надо оказывать помощь всем, кто находится в беде. Не обязательно [помогать] только ДНР и ЛНР, а жителям Одессы, Киева, Харькова, Чернигова, мало ли городов таких», — заявил он в интервью для Delta News.

Басилашвили считает, что правительство РФ должно поддержать предложение Шугалея, добавив, что любая взаимопомощь сейчас важна, ведь многие люди оказались в беде не по своей воле.

Напомним, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился к российским властям с просьбой подготовить законопроект «О городах побратимах ЛНР и ДНР» для последующего внесения его в Госдуму. Кроме того, он направил письмо главе Петербурга Александру Беглову с просьбой присвоить Петербургу и Луганску статус городов-побратимов.

Согласно инициативе, все российские мегаполисы смогут выбрать себе города побратимы в ЛНР и ДНР. Этот шаг будет способствовать, по мнению Шугалея, сближению городов и укреплению связей.