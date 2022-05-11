Джон Паркер, кандидат в сенаторы Соединенных Штатов, поехал в Донбасс для того, чтобы самостоятельно разобраться в украинском конфликте. Об этом пишут «Известия».

Политик посетил освобожденные села и города. Он был поражен, когда увидел брошенные позиции украинских силовиков в туберкулезном диспансере недалеко от села Крымское. А в оружейном складе Паркер нашел рисунок свастики, нанесенный черной краской. Он попытался стереть его.

Побывал Паркер и в селе Сокольники, которое сейчас полностью пустое, все местные жители уехали.

Политик отметил, что теперь понял, что творится в Донбассе. Он заявил, что после того, как вернется домой, попытается донести правду до своих граждан. С его слов, в Америке активно работает пропаганда.

Кандидат в сенаторы США рассказал, что американская пропаганда ничего не рассказывает о преступлениях ВСУ и молчит о поддержке националистов.

Паркер сделал вывод, что эта спецоперация нужна только американским производителям оружия, чтобы заработать больше денег.