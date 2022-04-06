Сервис Coub, который позволяет создавать короткие зацикленные видеоролики, всё продолжит работу, несмотря на то, что в марте заявлял обратное. На главной странице сайта проекта указывается, что сервис будет развиваться “с новой командой”.

Останется ли Coub таким, каким был или изменится с приходом новой команды, не уточняется.

Ранее планировалось, что платформу закроют 1 апреля. В 2020 году впервые за 10 лет существования сервиса на его работу у разработчиков не получилось собрать средства. После этого контроль над видеохостингом перешёл к компании “Комитет”. Позже стало известно, что компания намерена передать проект, но кому именно не уточнялось.

По данным аналитиков, Coub всё ещё популярен у пользователей. В пользу этого свидетельствует статистика. Аудитория видеохостинга к концу 2021 году составляла 3 миллиона человек в месяц.