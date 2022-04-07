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В издании «Коммерсант» подсчитали, что тех запасов автошин, что есть сейчас в России, хватит еще на два года вперед. Подсчеты делались на основе информации маркировочной системы «Честный знак».

На данный момент на складах, принадлежащих импортерам и производителям, есть около 61 млн шин для легковых машин. Из них около 26 млн для летнего сезона, около 14 млн шипованных шин для зимы, около 11,5 млн нешипованных для зимы, а также около 9 млн всесезонных шин.

Если спрос будет держаться на уровне прошедшего 2021 года, то этих запасов будет достаточно еще примерно на 18 месяцев. Но в последние годы спрос серьезно снизился под воздействием коронавирусной пандемии. В целом же, годовой объем в России был равен около 30 млн шин.

А в марте 2022 года зафиксирован ажиотажный спрос на шины. В первой половине месяца россияне приобрели 1,2 млн шин. В то время как в феврале было приобретено 0,4 млн.

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