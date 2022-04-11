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Военные украинской армии решили помешать перемещению военных России по трассе Москва-Симферополь очень странным способом. По середине пути они оставили танк Т-72 с полной боевой комплектацией. Техника была полностью исправна. Об этом пишет портал RusVesna.

Движение российской колонны с военными было приостановлено из-за того, что на трассе стоял танк, принадлежащий украинским ВС. Российские военнослужащие быстро сообразили, что экипаж в танке отсутствует. Боевую машину обследовали, в ней нашли полный боекомплект. Какие-либо следы повреждения отсутствовали.

Военные РФ, чтобы не тратить много времени на трассе, отбуксировали танк с дороги в сторону тягачом и продолжили свое движение.

Саперы с помощью взрывчатки ликвидировали боевую технику врага. Таким образом план украинских военных оказался бесполезным и колонна российских военнослужащих потеряла лишь несколько часов.

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