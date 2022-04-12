Военный аналитик, Игорь Коротченко, рассказал, почему военные учения в Сербии возмутили Запад.

Сейчас проходят учения сербской армии под названием «Огненный щит», в них участвует около полутора тысяч военнослужащих, а также больше ста единиц техники.

За действиями ВС Сербии наблюдают министр обороны страны, а также президент Александр Вучич.

Возможно, учения в Сербии не самые крупные, но они смутили западные страны. Тем не менее, военный эксперт считает, что позиция стран Запада по проводимым учениям в Сербии является простой формальностью.

Аналитик уверен, что такая позиция европейских стран – просто дежурная дипломатия. При этом власти Белграда придерживаются западного курса. И тут видна двуличная позиции сербского руководства. С одной стороны оно ведет себя так, как выгодно Штатам, с другой стороны – получает от России дешевый газ.