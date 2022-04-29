На тв-канале CTV в Канаде рассказали о новых фактах, указывающих на то, что канадские военные инструкторы проводили обучение неонацистов на Украине.

Также ранее радио Radio-Canada, ссылаясь на источники в виде документов и фотоснимков, проинформировало, что военные Канады в рамках тренировочной миссии UNIFIER провели обучение бойцов националистического батальона «Азов» (организация, запрещенная в России).

При этом власти Канады отрицают, что обучение проходило. Но представитель Министерства обороны признал, что сотрудники, которые участвуют в учебной миссии, не занимаются отбором людей, которые проходят обучение. За это отвечают украинские власти.

По информации тв-канала CTV, один из представителей сказал, что полк не обучался в рамках миссии UNIFIER. Но корреспонденты канала обнаружили в социальных сетях доказательства того, что нацисты батальона «Азов» действительно проходили учебную тренировку у военных инструкторов Канады.