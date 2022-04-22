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Военнослужащие, которые выполняли задачи в ДНР и ЛНР в рамках российской спецоперации, рассказали о бункерах, расположенных на территории «Азовстали». Они уходят вглубь земли на 3 или 4 яруса. Об этом пишут «Известия».

Со слов одного из военнослужащих, при проведении специальной операции получилось согнать все штурмовые подразделения Украины на «Азовсталь», но на территории завода есть бункеры. По этой причине украинских бойцов сложно достать с воздуха.

Еще один военный рассказал, что бункеры имеют до 8 этажей вниз. Они выполнены из качественного советского бетона и разрушить его сможет не каждая бомба. Поэтому процесс зачистки затруднен.

Также российские военные добавили, что солдаты ВСУ скрываются на «Азовстали» уже на протяжении двух месяцев, они делают попытки сбежать, так как их боевой дух серьезно подавлен.

Ранее Владимир Путин дал приказ отменить штурм комбината и велел произвести полную блокировку промзоны.

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