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Французское издание Monde diplomatique опубликовало материал, где говорится о полном провале санкционной политики, которую вели западные страны в отношении России в последние 8 лет. На это указывает то, что Москва признала независимость ЛНР и ДНР.

Авторы статьи считают, что новые санкции, введенные уже после признания Россией суверенитета Донбасса, вряд ли дадут какой-то эффект.

Публицисты объясняют это тем, что такие действия и ранее не приносили успеха, даже когда санкции вводились по отношению к другим странам, не таким крупным, как Россия.

По мнению авторов статьи, политика ультиматумов, которая толкает на введение ответных мер, является не только неэффективной, но и опасной. Публицисты опасаются, что политика односторонних мер, которой заменили дипломатию, ведет к высокому риску войны в странах Европы.

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