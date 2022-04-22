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На французском телевизионном канале BFM TV прокомментировали запуск российскими ВС межконтинентальной ракеты под названием «Сармат». Эксперты рассказали, что такое оружие имеет дальность до 18 тысяч км, а в высоту доходит до 120 км. Они добавили, что «Сармат» вполне мог бы добраться до Парижа всего лишь за 6 минут.

Со слов Мишеля Гойя, советника по вопросам обороны во Франции, оружие подобного рода практически невозможно перехватить, а заряд, который несет «Сармат», сможет быстро стереть с земли целый мегаполис.

Эммануэль Дюпюи, глава Европейского института перспективы и безопасности, рассказал, что запуском ракеты Россия дала конкретный сигнал Соединенным Штатам, и была «направлена в сторону Америки».

Днем ранее в российском Министерстве обороны рассказал об успешных испытаниях новой ракеты баллистического типа «Сармат», которые провели на космодроме Плесецк.

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