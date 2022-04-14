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Внедорожник Kia Telluride получил обновленный дизайн. У него изменилась передняя часть. Тут стоит новая решетка радиатора, иначе выглядит и оптика. Производитель поменял дизайн порогов, заменены колесные диски. А опциональное оборудование получило поддержку цифровых ключей на устройствах Apple и Samsung.

В салон встроены два дисплея с диагональю 12,3 дюйма, они объединены в широкоформатную панель. Получили другое оформление руль, декоративные накладки и вентиляционные дефлекторы.

Автомобиль теперь имеет новые цветовые схемы оформления, в салон встроено цифровое зеркало, также есть электропривод дверцы багажника.

Конфигурация Telluride X-Line получила дорожный просвет на 10 мм больше, это даст возможность владельцу автомобиля увеличить углы съезда и въезда. В модификации X-Pro уже в наличии колесные диски на 18 дюймов с внедорожными шинами, предусмотрена повышенная буксировочная возможность до 2495 кг.

Kia Telluride идет 3,8-литровым 295-сильным двигателем V6, который работает в тандеме с 8-ступенчатой АКПП. Привод на выбор – передний или полный. Встроена задняя самовыравнивающаяся подвеска.

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