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Власти Лондона не стали поддерживать своих граждан, которых задержали на Донбассе. Об этом заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД.

В эфире радио Sputnik Захарова отметила, что в Британии очень легко и быстро отворачиваются от своих же граждан, которых захватили в плен. Официальный представитель МИД подразумевала британских наемников, которые недавно стали пленниками в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

С ее слов, власти Лондона практически за секунду отвернулись от своих людей и заявили, что это является их личным делом.

По информации российского Министерства обороны, в Киеве привлекли к боевым действиям всего около семи тысяч наемников из 63 разных стран. Также, по данным оборонного ведомства, на территории мариупольского комбината «Азовсталь» в составе украинской группировки находилось до 400 наемников из других стран.

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