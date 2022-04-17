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Грипп – скрытая угроза во время пандемии коронавирусной инфекции. Этого заболевания стоит опасаться больше, чем ковида. Об этом заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Специалист отметил, что за последние три года в России не было серьёзных вспышек гриппа. Это в свою очередь привело к тому, что за такое время сформировалась довольно большая прослойка людей, которые с болезнью не сталкивались. Следовательно, в случае соприкосновения с гриппом иммунный ответ на него окажется слабым. Последствия заражения могут оказаться крайне серьёзными для здоровья.

Эксперт в этой связи порекомендовал перед новым сезоном заболеваемости, который начнётся осенью, поставить вакцину от гриппа. Особенно это касается людей старше 60 лет, заметил вирусолог. А также людей с хроническими заболеваниями. Как и в случае с коронавирусной инфекцией, эти категории граждан находятся в группе риска – на их ослабленные организмы грипп может оказать наибольшее негативное воздействие.

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