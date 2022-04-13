Петербуржцы пожаловались на неудобства, связанные с новой системой оплаты проезда в общественном транспорте после начала транспортной реформы. Своим возмущением они делятся в социальных сетях и на официальных онлайн-ресурсах Смольного.

Горожане отмечают, что анонсированный ранее комитетом по транспорту пересадочный тариф «60 минут» дает сбои, что лишает пассажиров обещанных льгот на проезд. Вдобавок ко всему, переход на бесконтактные виды оплаты проезда значительно осложнил жизнь старшего поколения. Тем, кто не имеет возможности оплатить проезд картой или дойти до ближайшей станции метро и купить билет.

Одна из петербурженок рассказала, что ее престарелая соседка не оплатила квитанции за электроэнергию, так как теперь не может добраться до ближайшего отделения «Петроэлектросбыта».

«Водитель билеты не продает, карты денежной у нее нет, пенсию получает на почте. Или не ехать, что никак нельзя, или ехать зайцем, что ей совесть не позволяет. А к тому же с отменой маршрутки напрямую до этого злосчастного сбыта теперь не доехать, только с пересадкой. Чтобы купить билет с пересадкой до «Петроэлектросбыта», надо как-то доехать до метро. Замкнутый бредовый круг имени господина губернатора», — заявила петербурженка.

Женщина считает, что чиновники Смольного под руководством губернатора Александра Беглова создавали новую систему работы наземного транспорта без учета интересов горожан и маломобильных граждан.

Напомним, новая модель транспортного обслуживания (НМТО) начала действовать в Петербурге с 1 апреля 2022 года. На ее разработку Смольный потратил три года. Реформа пройдет в три этапа, в рамках которой в городе изменится ряд маршрутов общественного транспорта, а вместо маршруток будут курсировать социальные автобусы. Одним из главных изменений стал переход на бесконтактные виды оплаты проезда и создание пересадочных тарифов.