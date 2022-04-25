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Коронавирусная инфекция продолжает “шествие” по Китаю, из-за чего там закрываются заводы. Тайваньская компания Foxconn заявила о приостановке производства на нескольких заводах, которые расположены на материковой части Поднебесной.

Foxconn – один из крупнейших производителей электроники. В числе заказчиков компании – крупные IT-гиганты и мировые производители бытовой техники, компьютеров и смартфонов. К примеру, с Foxconn тесно сотрудничает американская корпорация Apple.

Сейчас производство приостановлено на заводах в городе Кушань. Там на территории предприятий были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Ситуация усугубляется тем, что рядом с заводами расположены общежития, где проживают рабочие. Поэтому распространение инфекции может оказаться стремительным. Все операции на заводах остановили ещё 20 апреля, но на какой срок, пока неизвестно.

В Китае сейчас складывается крайне напряжённая ситуация с распространением коронавируса. Из-за инфекции в многомиллионном Шанхае, например, уже несколько недель действует строгий локдаун. Его жителям всё это время фактически запрещено покидать свои дома.

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