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Жители Южной Осетии поддерживают вопрос включения своей республики в состав Российской Федерации. Об этом рассказал Алан Гаглоев. Сейчас он один из кандидатов в президенты республики. Гаглоев дал интервью агентству РИА Новости, в ходе которого и рассказал о желании присоединиться к России.

Уже через несколько дней в Южной Осетии ожидается второй тур президентских выборов, пройдет он 28 апреля. Результаты первого тура показали, что Гаглоев получил примерно на 3,5% больше голосов, чем действующий президент республики Бибилов.

Алан Гаглоев отметил, что осетинский народ давно мечтает о воссоединении с Россией. Однако эта тема очень щепетильна и многочисленные спекуляции на эту тему в последние годы могут дискредитировать саму идею. Поэтому в данном вопросе требуется взвешивать каждый шаг.

Ранее Анатолий Бибилов, который сейчас является текущим президентом Южной Осетии, внес предложение провести референдум и присоединить республику к РФ.

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