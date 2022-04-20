Снижать потребление соли в Японии намерены с помощью специальных палочек для еды. Группа учёных разработала уникальную технологию, которая усиливает ощущение солёности пиши, но при этом потребление самой соли не увеличивается.

Как пишет издание The Guardian, новую технологию внедрили в палочки для еды. Они соединяются с браслетом пользователя, в котором находится микрокомпьютер. Устройство распознаёт ионы натрия в еде и через палочки передаёт вкус солёной пищи в рот во время приёма пищи.

Пока существуют только опытные образцы столового прибора. Но его разработчики уверены: в Японии палочки будут пользоваться большим спросом. Сейчас среднестатистический японец употребляет в два раза больше соли, чем рекомендует Всемирная Организация Здравоохранения. Новое изобретение поможет отказаться от излишнего употребления продукта и при это не делать пишу безвкусной.