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В новой операционной системе от Microsoft связь между персональным компьютером и мобильным телефоном на Android улучшится. Программа Phone Link в Windows 11 претерпела значительные изменения и доработку. Об этом сообщает в корпоративном блоге Microsoft.

Теперь, чтобы привязать телефон к компьютеру, нужно будет только отсканировать QR-код. После этого через телефон можно будет управлять файлами на компьютере, а также принимать звонки. Правда, последняя функция будет доступна только для некоторых моделей смартфонов.

Ещё одна функция, которая может оказаться полезной, состоит в том, что на монитор компьютер можно транслироваться изображение с телефона, его рабочая среда. Таким образом, управлять файлами и программами смартфона можно будет и с ПК.

Уточняется, то пока Phone Link раскрывает весь свой функционал только с некоторыми моделями телефонов. Причём впервые можно привязать к компьютеру модели от китайских производителей. Речь идёт о бренде Honor.

 

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