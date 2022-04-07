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WhatsApp* продолжает ускоренными темпами догонять конкурентов, перенимая их наработки. Издание WABetaInfo сообщило, что в скором времени в мессенджере появится функция, которая позволит добавлять в групповые чаты опросы.

Пока нововведение заметили только тестировщики в бета-версии обновления, которое должно стать доступным для широкого круга пользователей. Но когда именно, не уточняется. По данным издания, в опросах можно указывать до 12-ти вариантов ответов. Кроме этого, варианты можно будет менять местами в процессе голосования.

Функция создания опросов в мессенджерах не нова. Её уже внедрили, например, Telegram и Viber.

Ранее сообщалось, что WhatsApp получит обновление, которое позволит “лайкать” сообщения собеседников, а также переписываться с теми людьми, чьи контакты отсутствуют в телефонной книге (сейчас перед началом переписки нужно принять на неё запрос).

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. 

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