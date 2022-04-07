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Джихат Яйджи, контр-адмирал турецких ВМС в отставке, заявил, что власти Украины виноваты в военном преступлении из-за того, что выпустили в Черное море дрейфующие мины. Об этом пишет издание Lenta.ru.

Яйджи озвучил положения протокола Гаагской конвенции 1907 года, где указано, что к военным преступлениям относятся такие действия, как отрыв мин от якорей, а также применение мин, которые не самоуничтожаются в результате отрыва.

Турецкий военный заявил, что установка мин, которые несут прямую угрозу жизни мирных людей – серьезное военное преступление. И Украина в этом виновата.

Ранее в российском Минобороны заявили, что Украина выставила в водах Черного и Азовского морей около 420 якорных морских мин ЯМ-1.

Позже прошел шторм и в Черном море оборвались тросы у 10 мин.

Турецкие ВС нашли две подобные мины в Босфорском проливе, а также в акватории Черного моря на болгарской границе.

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