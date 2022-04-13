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Власти Соединенных Штатов Америки заблокировали деятельность одного из самого крупных форумов хакеров в мире. Ресурс обвинили в том, что он продавал похищенную информацию. Об этом сообщает Министерство юстиции Штатов в заявлении, опубликованном во вторник.

Представители ведомства добавили, что речь идет о портале в сети под названием RaidForums. По их данным, портал являлся известным рынком, где киберпреступники торговали похищенными данными. Информация, полученная путем хакерского взлома, и продавалась, и покупалась именно на этом ресурсе.

Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинение основателю ресурса, который же являлся и главным администратором. Это Диего Сантос Коэльо, он из Португалии и ему 21 год. Молодого человека задержали еще 31 января в Британии по запросу американских властей.

В Минюсте заявили, что при помощи площадки RaidForums были реализованы сотни баз данных.

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