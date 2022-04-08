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В администрации американского президента Джо Байдена считают, что возможная продажа истребителей F-16 будет полностью соответствовать интересам нацбезопасности Штатов, а также будет направлена на поддержание долгосрочного единства НАТО. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на письмо Госдепартамента к Конгрессу США.

Известно, что в октябре турецкие власти обратились к Вашингтону и попросили продать сорок истребителей F-16, а также 80 комплектов модернизации, которые необходимы для существующих сейчас военных самолетов.

Власти Вашингтона не высказали какого-то мнения о такой сделке и пояснили это тем, что нужно пройти стандартный процесс реализации вооружения.

Поставки оружия из Америки в Турция являются спорными после того, как Турция закупила российские оборонные ракетные комплексы. Это привело к тому, что США ввели санкции и исключили Турцию из программы истребителей F-35.

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