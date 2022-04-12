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Рост потребительских цен в США в марте этого года достиг 8,5%. Такие данные представил американский портал DailyFX. В феврале этот показатель составил 7,9%. Подробности сообщает “ПРАЙМ“.

12 апреля в США был опубликован официальный релиз министерства труда США по потребительским ценам. Если прогнозы экспертов совпадут с фактическими данными, то такой уровень инфляции станет максимальным с 1981 года.

Также эксперты ожидают публикацию данных по инфляции в Германии за март от Федерального статистического бюро ФРГ. В Германии, как и в США, прогнозируется рекордная инфляция, показатель которой может достичь 7,3%. В феврале он составлял 5,1%.

Снизился и индекс доверия инвесторов к экономике Германии. Центр исследования экономики Европы может понизить его в апреле до минус 48 пунктов с минус 39,3.

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