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Новая вспышка коронавирусной инфекции в Китае длится уже несколько недель. Власти Шанхая заявили о появлении первых летальных исходов с момента введения карантина. Подробности передает издание The Hill.

Муниципальные власти сообщили о том, что от заражения коронавирусной инфекцией умерли трое жителей в возрасте от 89 до 91 года. По состоянию на 17 апреля в Шанхае было зарегистрировано 19 800 новых случаев бессимптомного заражения. У 2 400 пациентов наблюдаются типичные симптомы.

С 28 марта в городе закрыты все организации и магазины, не работает общественный транспорт. Передвижение автомобилей возможно только по спецпропускам.

Курьеры не справляются с нагрузкой по доставке продовольствия местным жителям. Среди жителей начинает активно развиваться натуральный обмен, который происходит через социальные сети.

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