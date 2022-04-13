Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, заявила, что заявления политиков, которые все чаще и чаще говорят о необходимости вступления в НАТО Финляндии и Швеции, выглядят как минимум неумно.

Мария отмечает, что даже не хочет комментировать эти заявления. Они ничем не обоснованы, а причина таких заявлений – провокация. Вступление в НАТО этих стран не отвечает интересам их граждан. И если они вступят в состав Североатлантического альянса, то будут обслуживать его и обеспечивать его интересы.

Споры о вхождении в состав НАТО Финляндии набирают все большие обороты на фоне проведения специальной операции России на территории Украины.

Ранее стало известно, что лидеры Финляндии и Швеции встретятся в Стокгольме в среду для того, чтобы обсудить процессы, которые связаны с вхождением стран в состав НАТО.