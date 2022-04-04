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Евгений Сатановский, политолог, заявил о дальнейших перспективах Польши в результате политики ее властей. Ярослав Качиньский, брат бывшего польского президента и вице-премьер этой страны, ранее сообщил, что Варшава настаивает на том, чтобы США разместили на территории Польши свое ядерное оружие.

Известно, что Ярослав Качиньский обратился к властям Штатов и попросил разместить на территории своей страны ядерное оружие. По мнению Качиньского, это позволит сдержать Россию. Он считает, что дополнительно требуется увеличить общую численность военных Америки в странах Европы.

Сатановский написал в своем канале Телеграм, что Качиньский вполне понимает, какие последствия после такого действия могут наступить для самой Польши, а также США и стран Европы. При этом Качиньский открыто заявляет о необходимости размещении ядерного оружия, тем самым провоцируя международный конфликт.

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