В случае ухода России работа Международной Космической Станции (МКС) окажется не просто под вопросом, а в принципе станет невозможной. Об этом заявил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН).

Эйсмонт отметил, что пока работа международной группы на МКС проходит штатном режиме – “будто ничего не произошло”. Однако специалист уточнил, что в условиях экономического и геополитического кризисов вопрос существования станции является одним из наиболее острых.

По словам эксперта, в случае выхода России из проекта, заменить её никто не сможет. Это означает, что существование станции прекратится. По мнению Эйсмонта, это понимает и американская сторона.

Ранее “Роскосмос” заявлял, что будет продолжать обслуживать свою часть станции до 2024 года. В дальнейшем Россия выйдет из проекта, но если у её партнёров по космосу будет желание поддерживать станцию, то российская сторона готова оказывать такие услуги, однако уже по коммерческой стоимости. Сейчас это компенсируется работой России на МКС.