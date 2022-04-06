Российские яхты, которые сейчас находятся в Нидерландах, не могут выйти из страны по причине введенных против России санкций. Об этом сказано в письме главы нидерландского МИД Палате Представителей. Информацию сообщает РИА Новости.

Ограничения затронули 14 российских яхт. 12 из них – это строящиеся объекты. В их числе и супер яхты, длина которых превышает 35 метров. Сюда же вошли и две яхты, которые в данный момент находились в Нидерландах на техобслуживании.

В письме министра иностранных дел говорится, что из-за введенных запретов на экспорт поставки в Россию этих судов невозможны.

Яхтам запретили покидать территорию Нидерландов из-за действующих антироссийских санкций, которые затронули в том числе и бизнесменов России.

За последнее время западные страны ввели много санкций против России из-за проведения спецоперации на Украине. Российский президент, Владимир Путин, заявил, что подобная политика сдерживания России является долгосрочной стратегией стран ЕС, а введенные санкции серьезно ударили по всем странам мира.