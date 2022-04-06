читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские яхты, которые сейчас находятся в Нидерландах, не могут выйти из страны по причине введенных против России санкций. Об этом сказано в письме главы нидерландского МИД Палате Представителей. Информацию сообщает РИА Новости.

Ограничения затронули 14 российских яхт. 12 из них – это строящиеся объекты. В их числе и супер яхты, длина которых превышает 35 метров. Сюда же вошли и две яхты, которые в данный момент находились в Нидерландах на техобслуживании.

В письме министра иностранных дел говорится, что из-за введенных запретов на экспорт поставки в Россию этих судов невозможны.

Яхтам запретили покидать территорию Нидерландов из-за действующих антироссийских санкций, которые затронули в том числе и бизнесменов России.

За последнее время западные страны ввели много санкций против России из-за проведения спецоперации на Украине. Российский президент, Владимир Путин, заявил, что подобная политика сдерживания России является долгосрочной стратегией стран ЕС, а введенные санкции серьезно ударили по всем странам мира.

Вам может понравиться

Это не войско: Клинцевич прокомментировал нежелание казаков ехать на Донбасс

Хождение с нагайкой в 21 веке очень сильно отличается от современного конфликта с использованием новейшего вооружения, напомнил экс-сенатор Франц Клинцевич комментируя отсутствие казаков в добровольческих отрядах на Донбассе. Российские военнослужащие

Дочь Трампа допрашивали 8 часов

Иванку Трамп, дочь экс-главы Соединенных Штатов, Дональда Трампа, допрашивали в течение восьми часов. Показания собирали представители комитета, которые расследуют штурм Капитолия. Информацию сообщает CNBC, в сообщении сказано, что дочь бывшего

Водителя, врезавшегося в здание посольства в Румынии, накануне осудили на 15 лет

В среду утром в ограждение российского посольства в Бухаресте въехала легковая машина. По информации местных СМИ водитель автомобиля потерял управление и протаранил забор. После столкновения произошло возгорание автомобиля. По данным
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 апреля – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 6 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 6 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 6 апреля – пасмурно, до 10 °C |