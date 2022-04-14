Страны, которые входят в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), заявили, что планируют прекратить взаимные расчеты в американских долларах. Об этом рассказал РИА Новости Михаил Евдокимов, занимающий пост директора первого департамента стран СНГ.

Эксперт отметил, что больше внимание сейчас уделяется вариантам расширенного применения национальных валют. Такие взаиморасчеты постепенно приведут к полному отказу от долларов США.

С его слов, еще до того, как западные страны ввели ограничения против банковский и финансовой системы России, процент национальных валют при ведении взаимных расчетов в странах ЕАЭС составлял более 70.

Страны Запада начали применять массовые антироссийские санкции во второй половине февраля. Ограничения затронули российские банки, в результате Сбербанк запретил любые денежные переводы за границу в иностранной валюте.