В китайском издании «Хуаньцю шибао» опубликовали материал, в котором говорится о расплате США. Автор статьи, Лю Цзюнь, который является вице-президентом Китайского общества международных отношений, рассказал, что расплата для Америки неизбежна за то, что она наживается на украинском конфликте.

Эксперт пишет, что власти Вашингтона ищут свою выгоду в кризисе, возникшем между Украиной и Россией. На это указывает то, что Штаты и их союзники на Западе наращивают военную и экономическую помощь Украине. Принимаются все новые и новые антироссийские санкции, что способствует ухудшению ситуации и затягивает конфликт.

Лю Цзюнь считает, что таким способом Штаты по максимуму стараются реализовать свои экономические и стратегические интересы. Власти Вашингтона держат в кулаке всю Европу и манипулируют НАТО.

Введение жестких санкций против России привело к тому, что большие компании ушли с ее рынка, а глобальный капитал вернулся в США. Эксперт отмечает, что в конфликте между Россией и Украиной победителя не будет. А выиграют в нем только США.