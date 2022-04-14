Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В китайском издании Синьхуа опубликовали материал, в котором говорится, что Соединенные Штаты Америки совместно с НАТО самым коварным образом разыгрывают «китайскую карту».

Автор публикации пишет, что руководство США и НАТО стремится как можно сильнее усугубить конфликт, который сейчас происходит между Россией и Украиной. При этом цель американцев – «нагреть» все мировое сообщество.

В планах Запада поделить все страны на две категории – «хорошие» и «плохие». Поэтому США давит на многие государства и заставляет их занять какую-то из этих позиций. Если страна придерживается нейтралитета, США нападает на нее.

Не так давно власти Штатов раскритиковали правительство Китая за то, что оно не осудило действия России.

Автор статьи отмечает, что только время покажет то, что позиция КНР правильна. А коварные планы США обречены на провал.

Вам может понравиться

Военные учения Сербии возмутили Запад

Военный аналитик, Игорь Коротченко, рассказал, почему военные учения в Сербии возмутили Запад. Сейчас проходят учения сербской армии под названием «Огненный щит», в них участвует около полутора тысяч военнослужащих, а также

Верните оплату наличными: петербургские пенсионеры критикуют транспортную реформу Смольного

Петербуржцы пожаловались на неудобства, связанные с новой системой оплаты проезда в общественном транспорте после начала транспортной реформы. Своим возмущением они делятся в социальных сетях и на официальных онлайн-ресурсах Смольного. Горожане

Французский журналист рассказал правду, кто реально командует на Украине

Режиc Ле Соммье, французский корреспондент, который ранее был репортером RT France, рассказал о том, кто командует в действительности на Украине. Он заявил, что для того, чтобы попасть на службу в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 апреля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Королев: погода, 14 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 14 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 14 апреля – пасмурно, до 11 °C |