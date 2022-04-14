В китайском издании Синьхуа опубликовали материал, в котором говорится, что Соединенные Штаты Америки совместно с НАТО самым коварным образом разыгрывают «китайскую карту».

Автор публикации пишет, что руководство США и НАТО стремится как можно сильнее усугубить конфликт, который сейчас происходит между Россией и Украиной. При этом цель американцев – «нагреть» все мировое сообщество.

В планах Запада поделить все страны на две категории – «хорошие» и «плохие». Поэтому США давит на многие государства и заставляет их занять какую-то из этих позиций. Если страна придерживается нейтралитета, США нападает на нее.

Не так давно власти Штатов раскритиковали правительство Китая за то, что оно не осудило действия России.

Автор статьи отмечает, что только время покажет то, что позиция КНР правильна. А коварные планы США обречены на провал.