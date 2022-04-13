Китайская цензура удалила из киноленты «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» сцену, где упоминаются гомосексуальные отношения. Об этом пишет портал news.com.au.

В статье уточняется, что власти КНР подвергли цензуре третий выпуск франшизы. При этом компания Warner Bros. согласилась убрать из фильма часть одной из сцен. Кинокартина лишилась шести секунд, в течение которых речь идет о романтической связи между Геллертом Грин-де-Вальдом и Альбусом Дамблдором. В этой сцене были произнесены слова о влюбленности друг в друга двух героев.

Представители компании Warner Bros. отметили, что вырезка этой шестисекундной сцены не повлияла сильно на третью часть фильма в целом. При этом в компании добавили, что они придерживаются того, чтобы сохранять целостность каждой киноленты максимально, насколько это возможно.

В России премьера этого фильма отложена на неизвестный срок.