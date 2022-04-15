Военные РФ нашли в Херсоне документы, в которых содержались данные примерно о двадцати девушках, которых использовала в своей работе украинская Служба внешней разведки. Девушки выполняли не только роль разведчиц и информаторов, но и специальные поручения и даже участвовали в диверсиях.

Работник российского ведомства рассказал, что в одном из офисных зданий случайно был найден засекреченный отдел. Наводку дал один из бывших работников спецслужб Украины.

Также этот источник рассказал и о проводимой работе сотрудников Службы внешней разведки Украины. Они вербовали девушек в социальных сетях и на сайтах знакомств. Доверчивым женщинам предлагали в обмен удачное замужество в странах Запада или же выгодное знакомство с богатыми клиентами.

Способных эскортниц далее обучали в специальных учебных заведениях закрытого типа.