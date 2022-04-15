Михаил Шеремет, депутат Государственной думы от Крыма, рассказал, что сейчас наступило то самое время, когда необходимо создавать коалицию против НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Североатлантический альянс переступил все границы, которые только было можно, и именно он создал на территории Украины плацдарм для того, чтобы напасть на Российскую Федерацию. Сегодня из стран НАТО на Украину доставляется оружие вагонами, что является прямой угрозой нашей стране.

Шеремет отметил, что важно остановить распространение натовского безумия еще до наших границ. Поэтому важно сейчас организовать антинатовский союз. В него могут вступить страны, поддерживающие Договор о коллективной безопасности.

Депутат добавил, что у России много дружественных государств, которые тоже устали от гегемонии со стороны Североатлантического альянса. Также у России много друзей, несмотря на то, что на Западе думают иначе.