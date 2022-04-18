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Украинские активисты в Нью-Йорке направили свой протест против комика из России Нурлана Сабурова и решили сорвать его выступление, которое проходило в Нью-Йорке днем ранее, 17 апреля.

Украинцы с флагами в руках собрались в холле здания, где проходил концерт, и выкрикивали «Позор!». Тем, кто желал попасть на выступление Сабурова и приобрел билеты ранее, пришлось расталкивать митингующих. Людей, участвующих в протесте, было около пятидесяти.

Ранее комик Нурлан Сабуров высмеял девушку-провокаторшу из Украины, которая выбежала на сцену во время его выступления в белом платье со следами имитированной крови. Сабуров спросил, что это, и предположил, что месячные. Девушку после забрала охрана.

Ранее на одном из своих выступлений в США комик сказал, что понимает негодование своих фанатов, и попросил уважения к себе.

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