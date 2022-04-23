Киев, 23 апреля. Генштаб ВСУ сообщил о переброске в район Авдеевки группы бойцов «ЧВК Вагнера». Согласно утренней сводке украинского командования, передовая группа «вагнеровцев» уже участвует в боях за Новобахмутовку.

Хотя в сообщении Генерального штаба ВСУ фигурирует всего 200 бойцов, их появление на данном направлении удостоилось отдельного упоминания. По мнению эксперта Центра прикладной военной аналитики Петр Краснов это связано с тем, что «вагнеровцы» появляются на самых ответственных участках фронта.

Огромный боевой опыт добровольцев, которые отстаивали интересы России в Сирии, Ливии и ЦАР, востребован и на Донбассе. Ранее украинская сторона сообщала об участии бойцов «ЧВК Вагнер» в боях в городе Попасная, которая в настоящее время является одним из наиболее укрепленных узлов обороны ВСУ. Город, через который проходят линии снабжения крупной группировки украинской армии в Северодонецке и Лисичанске, имеет важное стратегическое значение, а потому был превращен украинскими военными в сплошной укрепрайон. Несмотря на ожесточенное сопротивление подразделений ВСУ и нацбатов, войска ЛНР при поддержке «вагнеровцев» успешно ведут наступление в Попасной, постепенно выбивая противника из населенного пункта.

Такой же стратегической точкой является и Новобахмутовка, рядом с которой проходит дорога, по которой осуществляется снабжение украинских войск в Авдеевке, откуда ВСУ уже семь лет ведут обстрелы Донецка и Ясиноватой. Уничтожение авдеевской группировки положит конец варварским обстрелам столицы ДНР и поможет разблокировать город с севера и северо-запада.

В украинском Генштабе прекрасно понимают значение Новобахмутовки, а потому там отметили прибытие на это направление специалистов из состава «вагнеровцев», ведь появление даже небольшого отряда этих опытных спецов под Авдеевкой не сулит для ВСУ ничего хорошего.