читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев, 23 апреля. Генштаб ВСУ сообщил о переброске в район Авдеевки группы бойцов «ЧВК Вагнера». Согласно утренней сводке украинского командования, передовая группа «вагнеровцев» уже участвует в боях за Новобахмутовку.

Хотя в сообщении Генерального штаба ВСУ фигурирует всего 200 бойцов, их появление на данном направлении удостоилось отдельного упоминания. По мнению эксперта Центра прикладной военной аналитики Петр Краснов это связано с тем, что «вагнеровцы» появляются на самых ответственных участках фронта.

Огромный боевой опыт добровольцев, которые отстаивали интересы России в Сирии, Ливии и ЦАР, востребован и на Донбассе. Ранее украинская сторона сообщала об участии бойцов «ЧВК Вагнер» в боях в городе Попасная, которая в настоящее время является одним из наиболее укрепленных узлов обороны ВСУ. Город, через который проходят линии снабжения крупной группировки украинской армии в Северодонецке и Лисичанске, имеет важное стратегическое значение, а потому был превращен украинскими военными в сплошной укрепрайон. Несмотря на ожесточенное сопротивление подразделений ВСУ и нацбатов, войска ЛНР при поддержке «вагнеровцев» успешно ведут наступление в Попасной, постепенно выбивая противника из населенного пункта.

Такой же стратегической точкой является и Новобахмутовка, рядом с которой проходит дорога, по которой осуществляется снабжение украинских войск в Авдеевке, откуда ВСУ уже семь лет ведут обстрелы Донецка и Ясиноватой. Уничтожение авдеевской группировки положит конец варварским обстрелам столицы ДНР и поможет разблокировать город с севера и северо-запада.

В украинском Генштабе прекрасно понимают значение Новобахмутовки, а потому там отметили прибытие на это направление специалистов из состава «вагнеровцев», ведь появление даже небольшого отряда этих опытных спецов под Авдеевкой не сулит для ВСУ ничего хорошего.

Вам может понравиться

Безруков назвал фарсом новости об “отмене” российской культуры на Западе

Всё больше деятелей культуры высказываются о попытках западных стран “вычеркнуть” российское искусство и культуру из мирового наследия. Актёр Сергей Безруков у себя в телеграм-канале тоже не прошёл мимо этой темы,

Джо Байден теряет доверие не только из-за украинского конфликта

Рейтинг одобрения президента Соединенных Штатов Америки, Джо Байдена, стремительно идет вниз. И виной этому – не только политика президента относительно украинского конфликта. Об этом пишет издание Washington Times. В публикации

Кадыров прокомментировал слухи о планах убить Зеленского

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, ответил на слухи, будто бы он запланировал убить Владимира Зеленского, украинского президента. Об этом Кадыров написал в собственном канале Телеграм. Глава Чечни заявил, что эти
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 23 апреля – пасмурно, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Королев: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 15 °C | Подольск: погода, 23 апреля – пасмурно, до 11 °C | Армавир: погода, 23 апреля – ясно, до 16 °C |