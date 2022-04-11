Военнослужащие Украины провели обстрел поселка Новоайдар, что находится в Луганской народной республике. Обстрел производился из ракетного комплекса «Точка-У». Об этом рассказал представитель Луганска.

В канале Телеграм представительства говорится о том, что в 19.15 со стороны военных сил Украины зафиксирован обстрел. Он прошел в направлении с Северодонецка по поселку Новойдар. Был применен тактический ракетный комплекс «Точка-У».

Известно, что в результате проведенного обстрела со стороны украинских ВС погибла женщина. Других подробностей нет.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Путин пояснил, что задачи спецоперации – денацификация и демилитаризация Украины. За месяц выполнены основные цели первого этапа действий ВС РФ, боевой потенциал страны значительно снижен. Основная же задача – освобождение республик Донбасса.